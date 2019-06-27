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СМИ: в столице Туниса усилены меры безопасности

Меры безопасности прежде всего усилены в общественных местах и в главном аэропорту города Тунис-Карфаген

ТАСС, 27 июня. Меры безопасности в столице Туниса повышены на фоне двух взрывов в четверг в главном городе страны и слухов о состоянии здоровья 92-х летнего президента Бежи Каид ас-Себси, который был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В первую очередь меры безопасности усилены в общественных местах, а также в главном аэропорту города Тунис-Карфаген.

В четверг в столице страны прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 м от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, по уточненным данным, восемь человек получили ранения. По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.

24 ноября 2015 года в стране был введен режим чрезвычайного положения после серии терактов, жертвами и пострадавшими которых стали десятки человек. С этого дня режим ЧП так и не был прекращен и регулярно продлевается на три месяца.

Теги
ТунисСебси, Бежи Каид, ас-
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