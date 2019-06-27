Дейнего: подразделения Народной милиции ЛНР отведены с позиций в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) завершила отвод своих сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил в четверг глава МИД республики Владислав Дейнего.

"Согласно рамочному решению контактной группы о разведении сил и средств, подразделения Народной милиции ЛНР отведены с занимаемых ими позиций в районе участка разведения "Станица Луганская", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Будем надеяться, что украинская сторона сделает то же самое".

В среду, 26 июня, стороны конфликта в Донбассе сообщили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Согласно договоренности, достигнутой еще в сентябре 2016 года, там должна была появиться первая так называемая зона безопасности. Всего же было определено три таких участка. Тем не менее разведение сил у Станицы Луганской срывалось ВСУ под различными предлогами более 80 раз.

Всего на отвод вооруженных сил с этого участка отводится три дня. Еще одни сутки даются на публикацию официальных заявлений сторон о разведении, и еще одни сутки - на подтверждение этого факта со стороны наблюдателей ОБСЕ.

Тем не менее ранее сегодня глава МИД ЛНР Владислав Дейнего высказал сомнение в том, что украинская сторона выполнит свои обязательства. По его словам, в пятницу готовится некая провокация, используя которую, Киев не станет отводить свои силы из оговоренного участка.