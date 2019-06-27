Тиллерсон заявил, что США предлагали России вернуть часть дипсобственности

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Вашингтон предлагал Москве вернуть часть закрытой дипломатической собственности России на территории США, но эта инициатива была отвергнута в силу неприемлемости ряда условий, которыми ее обставили американские власти. Об этом сообщил в ходе закрытой встречи с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он дал эти показания, посвященные работе на посту главы внешнеполитического ведомства США, 21 мая. В четверг комитет обнародовал стенограмму данной примерно семичасовой беседы с купюрами.

"Мы пришли к тому, что при надлежащем соглашении с россиянами могли бы вернуть, как я понимаю, один из объектов. Не знаю [точно] - один или два", - заявил Тиллерсон. Он не уточнил, о каком именно российском дипломатическом объекте или двух шла речь.

"Мы выставили им [властям России] эти условия, и, насколько я помню, те им не понравились, и они сказали, что мы не можем так с ними поступать и т. д. и т. п.", - отметил Тиллерсон. Как он пояснил, выдвинутые администрацией США условия предусматривали введение ограничений на то, "каким образом россияне могут получать доступ к данной собственности, когда", как можно будет перемещаться сотрудникам дипломатических учреждений России. "В любом случае были [выдвинуты] условия, которые россияне сочли неприемлемыми. И на данном этапе возвращение [такой дипсобственности], так сказать, остановилось, обсуждение этого прекратилось, поскольку они [должностные лица России] были недовольны тем, в каком направлении это движется", - добавил Тиллерсон.

Пост госсекретаря США он занимал в период с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года.

В рамках применения целого ряда односторонних санкций и иных недружественных шагов в отношении Москвы Вашингтон в последние несколько лет закрыл ряд объектов российской дипломатической собственности на американской территории. В их числе оказались, к примеру, генеральное консульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне, дачные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Осенью 2017 года президент России Владимир Путин поручил МИД обратиться в американский суд по поводу изъятия этой дипсобственности. Российские дипломаты свидетельствуют о том, что ведется подготовительная работа с целью подачи исков в американские суды, касающихся сложившейся беспрецедентной ситуации.