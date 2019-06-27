Тиллерсон заявил, что Кушнер занимался дипломатией в обход Госдепартамента США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Старший советник американского президента Джаред Кушнер занимался дипломатией в обход Госдепартамента США. Об этом сообщил в ходе закрытой встречи с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он дал эти показания, посвященные работе на посту главы внешнеполитического ведомства США, 21 мая текущего года. В четверг комитет обнародовал стенограмму данной примерно 7-часовой беседы с купюрами.

Бывший шеф американской дипломатии заявил, что Кушнер обычно не обеспечивал "масштабную координацию" своей внешнеполитической деятельности "с посольством США в той стране", с руководством которой вел переговоры. По словам Тиллерсона, он лично обращал внимание Кушнера на недопустимость ведения дел таким образом.

"Он говорил, что постарается действовать лучше", - отметил экс-госсекретарь США. На вопрос, выполнил ли Кушнер обещание, Тиллерсон ответил: "Изменилось немногое".

В связи с этим бывший руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, как однажды во время "делового ужина" в одном из ресторанов Вашингтона владелец этого заведения обратил его внимание на то, что там же в другой компании находится министр иностранных дел Мексики. "Я пришел туда. Г-н Кушнер и кто-то еще, не помню кто, находились за столом, там же сидел министр иностранных дел [Мексики], они ужинали. Я увидел, как с лица министра иностранных дел Мексики схлынула краска. Я широко улыбнулся и сказал: добро пожаловать в Вашингтон. И добавил: не хочу прерывать то, чем вы тут все занимаетесь, позвоните мне, когда в следующий раз появитесь в городе", - поведал Тиллерсон.

"Как впоследствии выяснилось, министр иностранных дел исходил из того, что все, о чем он говорил с г-ном Кушнером, прошло через Госдепартамент, что я с этим полностью согласен. И он был довольно сильно шокирован, узнав, что я впервые об этом слышу, когда он мне начал обо всем этом рассказывать", - добавил бывший глава американской дипломатии.

Пост госсекретаря США Тиллерсон занимал в период с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. У него не сложились отношения с президентом США Дональдом Трампом. Трамп отправил Тиллерсона в отставку, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон являлся руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil.