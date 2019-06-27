Сенат Конгресса США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки С-400

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС), который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-SPAN .

Как отмечается в документе, инициатива "запрещает выделение средств [из бюджета США] на передачу самолетов F-35 или соответствующего оборудования и интеллектуальной собственности" Анкаре, пока министр обороны и госсекретарь США "не подтвердят, что Турция не приняла поставки ЗРС С-400 Российской Федерации и обеспечила надежные гарантии того, что не будет делать этого в будущем".

Аналогичный запрет включен и в версию оборонного бюджета, которая рассматривается в Палате представителей Конгресса. После принятия этой инициативы конгрессменами законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРС подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.