Reuters: в Эфиопии задержали 250 человек по подозрению в попытке переворота в штате Амхара

ТАСС, 27 июня. Около 250 человек задержаны в Эфиопии по подозрению в причастности к попытке переворота, которая произошла в штате Амхара в прошедшие выходные. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на эфиопское государственное телевидение.

Информации о том, кто был задержан и когда проводились задержания, не приводится.

Ранее сообщалось о 56 задержанных членах политической партии "Национальное движение Амхары". Политическая организация отвергает свою причастность к попытке захвата власти.

Правительство Эфиопии 22 июня сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны, в результате которой были убиты глава штата Амбачиу Меконнен и его помощник. В это же время в столице страны Аддис-Абебе своим телохранителем был убит начальник штаба армии генерал Сеаре Меконнен. Эфиопские власти не исключают, что это убийство связано с событиями в Амхаре.