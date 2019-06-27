Лидер "Слуги народа": Зеленский прикладывает максимум усилий для освобождения моряков

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для возвращения домой украинских моряков, арестованных в Керченском проливе за нарушение госграницы России. Об этом в четверг заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Глава государства прикладывает максимум усилий, чтобы ребята вернулись домой", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". Разумков назвал правильными озвученные в четверг претензии президента к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который не согласовал с ним адресованную России ноту о судьбе моряков. "Разместить ноты в Facebook [в четверг это сделал Климкин], чтобы получить "лайки" и не получить 24 моряка домой, - это политика низкого сорта", - констатировал Разумков.

Он объяснил такое поведение министра "саботажем". "Ему [Зеленскому] тяжело бороться с тем, что творится в парламенте, ряде министерств..., которые открыто саботируют деятельность президента Украины", - продолжил глава партии. Разумков добавил, что парламент, отвергая большинство инициатив Зеленского, узурпировал власть.

В четверг Зеленский на брифинге в Киеве выступил с резкой критикой в адрес Климкина. Основной претензией к министру стал тот факт, что внешнеполитическое ведомство не уведомило главу государства о ноте из Москвы и ответе на нее из Киева. В дальнейшем министр иностранных дел заявил, что ноту в Москву его ведомство могло направить без согласования с президентом, и признал наличие разногласий с главой государства в вопросах ведения политики, связанной с Россией.