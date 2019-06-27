Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может отправить главу МИД Павла Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности. Такое предложение он сделал в четверг в качестве варианта разрешения конфликта между президентом страны Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.

"Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу", - озвучил он инициативу в эфире украинского телеканала "1+1".

Он добавил, что после этого с подачи Зеленского готов назначить первого заместителя министра иностранных дел, который бы исполнял бы обязанности главы ведомства.