Тиллерсон заявил, что никто не диктовал ему план выстраивания связей с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Ни президент США Дональд Трамп, ни представители его окружения не пытались навязывать Госдепартаменту какие бы то ни было идеи выстраивания отношений с Россией на заре деятельности нынешней вашингтонской администрации. Об этом сообщил в ходе закрытой встречи с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он дал эти показания, посвященные работе на посту главы внешнеполитического ведомства США, 21 мая. В четверг комитет обнародовал стенограмму примерно семичасовой беседы с купюрами.

На вопрос о том, передавались ли ему в самом начале работы в качестве шефа американской дипломатии или в переходный период после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года какой-либо "план или своего рода дорожная карта относительно политических изменений в отношениях США и России", Тиллерсон ответил: "Не припоминаю такого". В связи с этим у него прямо поинтересовались, говорил ли ему кто-нибудь: "Вот что следует сделать по предложениям касательно России". "Нет", - ответил Тиллерсон. "Ничего со стороны семьи или организации [частной компании] Трампа?" - уточнил сотрудник комитета. "Нет", - повторил бывший госсекретарь США.

По его свидетельству, он считал, что российско-американские отношения находятся, "вероятно, в худшей форме за период после окончания холодной войны", что это "не идет на пользу двум странам" и "остальному мировому сообществу". Как отметил Тиллерсон, его взгляды в целом соответствовали мнению Трампа о том, что нужно делать применительно к отношениям Москвы и Вашингтона. "Я был абсолютно с этим [точкой зрения Трампа] согласен", - подчеркнул Тиллерсон.

Согласно изложенной им информации, президент России Владимир Путин подтвердил на первой встрече с Тиллерсоном в качестве госсекретаря США, что "двум странам не идут на пользу плохие отношения". "Он согласился с тем, что... такая ситуация не хороша для мирового сообщества и выразил желание найти путь к улучшению этого. Не утверждаю, что это были его слова, подытоживаю сказанное, поскольку ответ [Путина] был намного более длинным", - уточнил Тиллерсон. При этом он также заявил, что Путин "уважает людей, которые говорят правду... и придерживаются сказанного".

Пост госсекретаря США Тиллерсон занял 1 февраля 2017 года. Однако у него не сложились отношения с Трампом. Глава Белого дома отправил Тиллерсона в отставку в середине марта 2018 года, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон был руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil, он кавалер российского ордена Дружбы.