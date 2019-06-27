Донецк и Луганск отдадут украинской стороне четырех пленных

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу передадут в столице Белоруссии главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Медведчук накануне обратился к Донецку и Луганску с просьбой освободить ряд удерживаемых лиц.

Представители Донбасса согласились на такой шаг в качестве жеста доброй воли, выразив надежду, что это стимулирует Киев начать обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Пока же новые украинские власти не проявляют интерес даже к выработке мер доверия.

Из четырех освобождаемых трое военнослужащие, все они осуждены или обвиняются в тяжких преступлениях. Киев изначально предлагал вычеркнуть из списков на обмен фигурантов дел по тяжким преступлениям, но не получил поддержки.

Вне "Минска" во благо "Минска"

Переговоры о передаче длились несколько месяцев. Пасечник в четверг зачитал имена освобождаемых: "Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, который приговорен по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам; Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения, осужденный по статье "госизмена" на 12 лет, Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности".

Хотя Медведчук уже не участвует в работе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, но вся повестка его переговоров с лидерами республик Донбасса состояла из положений минских соглашений. Стороны обсуждали закон о выборах, амнистию и особый статус региона.

Устали ждать

Последний обмен пленными состоялся в декабре 2017 года. "Я увидел, что [президент Украины Владимир] Зеленский не собирается освобождать и проводить обмены", - пояснил свое обращение Медведчук. Кроме того, Зеленский не был в курсе этих усилий.

Президент Украины позже признался, что удивлен ролью Медведчука в переговорах и подверг критике его действия.

В Москве в свою очередь приветствовали достигнутую договоренность. Она может стать хорошим подспорьем для проведения 2 июля в Минске заседания Контактной группы, отмечают эксперты.