Представитель Гуайдо при ОАГ заявил, что оппозиция не заинтересована в поддержке России

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 28 июня. /ТАСС/. Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо при Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо в четверг заявил, что оппозиционные силы Боливарианской Республики не заинтересованы в поддержке ни России с Турцией, ни Боливии с Никарагуа, которые ранее осудили его присутствие на сессии Генеральной ассамблеи ОАГ.

"Поддержка Никарагуа или Боливии мало что значит для нас. Мы также не заинтересованы в поддержке ни России, ни Турции", - сказал политик, чьи слова приводит газета El Nacional.

По его мнению, венесуэльская оппозиция пользуется "поддержкой подавляющего большинства демократий мира".

Ранее представители Боливии, Мексики, Никарагуа, Уругвая и стран Карибского сообщества осудили присутствие венесуэльского оппозиционера на заседании Генассамблеи ОАГ, поскольку официальный Каракас вышел из организации 27 апреля. В знак протеста уругвайская делегация покинула мероприятие.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.