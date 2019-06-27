В ДНР назвали обстрел журналистов под Донецком целенаправленными действиями армии Украины

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Украинская армия целенаправленно вела огонь по поселку Александровка на западе Донецка, когда там находились журналисты. Об этом в пятницу заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Вооруженные силы Украины предвидели приезд съемочных групп, но не только не прекратили, а целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

В оборонном ведомстве добавили, что свидетелем другого обстрела - в Горловке - стал военный корреспондент Народной милиции ДНР. Он на камеру запечатлел применение украинскими силами зажигательных боеприпасов. "Украинское командование демонстративно упивается своей безнаказанностью и продолжает реализацию своего плана по недопущению мира в Донбассе", - подчеркнул Безсонов.

Группа журналистов в четверг вечером попала под обстрел в поселке Александровка. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу в полночь 8 марта, но практически сразу было нарушено.