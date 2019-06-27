Экс-госсекретарь США Тиллерсон заявил, что Трамп никогда не просил его преступать закон

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп никогда не обращался к предыдущему госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбами сделать те или иные шаги в нарушение национального законодательства. Об этом Тиллерсон сообщил на закрытой встрече с сотрудниками аппарата комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он дал эти показания, посвященные работе на посту главы внешнеполитического ведомства США, 21 мая текущего года. В четверг комитет обнародовал стенограмму данной примерно семичасовой беседы с купюрами.

Бывшего госсекретаря попросили дать пояснения по поводу его высказываний в одном из интервью. Как тогда заявил Тиллерсон, ему порой приходилось предупреждать Трампа о том, что предлагаемые им меры представляют собой нарушение тех или иных законов США. Речь шла прежде всего об иммиграции и ужесточении пограничного контроля. "Я скажу сразу, что президент никогда не просил меня преступать закон. Хочу, чтобы это было ясно, чтобы это заявление не трактовалось кем бы то ни было неверным образом", - подчеркнул в ответ Тиллерсон.

Комментируя далее отношения Москвы и Вашингтона, он подтвердил, что в качестве госсекретаря затрагивал на первой встрече с президентом Владимиром Путиным тему приписываемого России вмешательства в избирательный процесс в США в 2016 году. "Это было фактологическое заявление. Я просто сказал: вмешательство в выборы является огромным препятствием", - сказал Тиллерсон. Согласно изложенной им информации, российский лидер отверг утверждения властей США на этот счет. По словам Тиллерсона, он не верил изложенной руководством России позиции, но в дискуссию с Путиным по этому вопросу не вступал. "В этом не было никакого смысла", - считает экс-руководитель внешнеполитического ведомства США.

Он также подчеркнул, что был рад продолжительной личной встрече Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге, занявшей значительно больше времени, чем предполагалось. По оценке Тиллерсона, президент России проявил большую заинтересованность в одном из предложенных американской стороной для рассмотрения вопросов, в связи с чем состоялось "достаточно долгое обсуждение". "Это было полезно в плане очерчивания рамок того, как мы начнем [работать над дальнейшим развитием отношений]", - пояснил Тиллерсон.

Пост госсекретаря США Тиллерсон занял 1 февраля 2017 года. Однако у него не сложились отношения с Трампом. Глава Белого дома отправил Тиллерсона в отставку в середине марта 2018 года, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон был руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil, он кавалер российского ордена Дружбы.