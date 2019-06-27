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СМИ: в результате двух взрывов в Ираке 19 человек получили ранения

Погиб один человек

ТАСС, 28 июня. Один мирный житель погиб и еще 19 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в четверг в Киркуке (в одноименной провинции). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Первая бомба была прикреплена к перевозившей пассажиров машине в центральной части города. В результате ее взрыва погибла женщина, еще один пассажир пострадал. Детонация второго взрывного устройства, прикрепленного к небольшому автобусу на парковке, привела к ранениям 18 человек.

Полиция ведет расследование. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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