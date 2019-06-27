В США одобрили выделение $4,6 млрд гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса одобрила в четверг законопроект, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд мигрантам на границе с Мексикой. Трансляцию заседания контролируемой демократами нижней палаты американского законодательного органа вел телеканал C-Span.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против. В среду Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, утвердил данную инициативу, которая теперь направляется на подпись американскому лидеру Дональд Трампу. Белый дом поддержал данную версию законопроекта и выступил против похожей инициативы, которую утвердила во вторник Палата представителей.

Одобренный обеими палатами законодательного органа документ предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) ранее обещала внести изменения в сенатскую версию документа, прежде чем выносить ее на голосование. Позднее она отказалась от этих планов и поддержала инициативу, что вызвало резкую критику со стороны некоторых либеральных демократов. "Мы с неохотой одобрим проект Сената, чтобы как можно скорее предоставить средства детям [мигрантов]", - отметила Пелоси.

В четверг в Twitter Трамп похвалил законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией - огромная разница!" - написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.