Мэй заявила, что Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией

ТАСС, 28 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна открыта для улучшения отношений с Россией. Как сообщает в пятницу агентство Bloomberg , такое заявление она сделала на пути на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке.

По данным агентства, она указала также, что России необходимо "изменить свое поведение", если она хочет нормальных отношений с Великобританией. Bloomberg отмечает, что Мэй намерена требовать от президента России Владимира Путина привлечения к ответственности подозреваемых в инциденте с отравлением осужденного в РФ за шпионаж Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин проведет встречу с Мэй в Осаке вечером 28 июня. По его словам, беседа российского президента с британским премьером состоится около 17:00 по местному времени (11:00 мск). За три часа до этого Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом.