Мэй намерена заявить Путину, что виновные по делу Скрипалей должны предстать перед судом

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявит на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, что лица, ответственные за отравление Скрипалей, должны предстать перед правосудием. Об этом информировала в пятницу газета The Independent.

"Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию, которой придерживается Великобритания в вопросе о том, что произошло в Солсбери. Мы полагаем, что эти лица должны быть привлечены к судебной ответственности", - приводит издание слова Мэй.

"Мы полагаем, что мы, безусловно, нашли доказательства, мы идентифицировали двух человек, мы полагаем, что их следует привлечь к судебной ответственности. Россия давно придерживается позиции, не дозволяющей экстрадицию своих граждан. Однако есть европейские ордера на арест этих лиц, и если они сделают шаг за пределы России, то мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить привлечение их к судебной ответственности", - цитирует газета премьер-министра.

Лондон считает Москву причастной к отравлению в марте прошлого года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и ранее британская прокуратура назвала фамилии двух граждан РФ якобы причастных к отравлению. Москва решительно отвергает подобные утверждения

При этом глава британского правительства подтвердила позицию Лондона о готовности улучшить отношения с Москвой при условии, что Россия откажется от дестабилизирующих международные нормы действий, которые она якобы предпринимает.

"Мы могли бы быть открытыми для иных отношений с Россией, но, чтобы это произошло, Россия должна прекратить свою деятельность, которая подрывает международные договоренности и нашу коллективную безопасность точно так же, как это произошло на улицах Солсбери", - приводит The Independent заявление Мэй. "У нас нет претензий к российскому народу, - сказала она. - Наша позиция в отношении того, что произошло на улицах Солсбери, хорошо известна, и она не претерпела изменений".

"Это встреча дает мне возможность ясным образом передать это сообщение на уровне лидеров", - добавила Мэй.

Москва последовательно отвергает утверждения Лондона о том, что она нарушает международные нормы.

Об инциденте в Солсбери

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.