Трамп и Абэ на переговорах в Осаке обсудят торговлю и поставки вооружения

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе начавшихся в пятницу в городе Осака переговорах обсудят, в частности, торговлю и поставки вооружения. Об этом перед началом переговоров заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент ТАСС.

"Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность, и поставки большого количества вооружения", - отметил Трамп. Президент США также положительно оценил растущие инвестиции японских автомобильных компаний в американскую экономику. Абэ, в свою очередь, подчеркнул, что столь частые визиты президента США в Японию свидетельствуют о крепости и нерушимости японско-американского альянса. Предыдущий визит Дональда Трампа в Японию прошел в конце мая, он стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито.

В городе Осака 28 июня открывается саммит "двадцатки". Он станет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Форум пройдет в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.