Премьер Австралии обсудил с президентом Франции двустороннее сотрудничество и инвестиции

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном укрепление связей между двумя странами и взаимодействие в Тихоокеанском регионе. Об этом австралийский премьер рассказал журналистам в пятницу, после встречи с Макроном, которая прошла в преддверии саммита Большой двадцатки.

Как отметил Моррисон, в ходе встречи была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве и согласовании интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе посредством взаимных инвестиций. "Президент Макрон является одним из лидеров, проявивших живой интерес к нашей Тихоокеанской программе Step Up, поскольку Франция, как и Австралия, хочет быть вовлеченной в новый этап [развития] региона", - цитирует премьера издание The Australian.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум открывается в пятницу и продлится до 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.