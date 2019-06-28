Сенатор Сандерс в ходе теледебатов демократов обвинил Дональда Трампа в расизме

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обвинил действующего президента США Дональда Трампа в расизме. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время второго раунда первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Трансляцию ведут телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo.

Сандерсу, который ранее заявлял о том, что придерживается принципов "демократического социализма", был задан вопрос, что он намерен противопоставить людям, скептически относящимся к его выдвижению на пост президента. "Думаю, что ответом послужат опросы общественного мнения. Согласно последнему опросу, который я видел, я опережаю Дональда Трампа на 10 очков", - заявил он.

"Американский народ понимает, что Трамп - жулик, что Трамп - патологический лжец и расист, что он лгал американским людям во время своей предвыборной кампании, - подчеркнул сенатор. - Он говорил, что собирается защищать права работающих семей. Президент Трамп, вы не защищаете права работающих семей, когда пытаетесь лишить 32 млн людей здравоохранения, а 83% ваших налоговых льгот уходят одному проценту населения". "Так мы и победим Дональда Трампа - мы обличим в нем мошенника, которым он самом деле и является", - заявил Сандерс.

Второй день дебатов вызывает в США значительно больший интерес, чем первый. В четверг, помимо Сандерса, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, в них принимает участие бывший вице-президент США Джо Байден. Они считаются сейчас лидерами среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора - от 10% до 27%.

К ним на сцене присоединились писатель Марианна Уильямсон, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Помимо Байдена и Сандерса, фаворитами считаются Харрис и Буттеджадж. Рейтинг первой находился на уровне 5-8%, второго - 4-9%.