Белый дом: лидеры США и Индии обсудили вывод стратегического партнерства на новый уровень

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди рассмотрели идеи вывода стратегического партнерства Вашингтона и Нью-Дели на новый уровень на состоявшейся на полях саммита Группы двадцати в Осаке двусторонней встрече. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Трамп и Моди обменялись "взглядами на прогресс, достигнутый в стратегическом партнерстве". Кроме того, встреча лидеров была направлена на то, чтобы "выработать новые идеи" с целью вывода двустороннего партнерства "на следующий уровень", подчеркнула пресс-служба главы администрации США.

Собеседники подтвердили "беспрецедентную глубину двусторонних связей, в том числе в экономике, торговле, энергетике, сферах обороны и безопасности, борьбы с терроризмом и освоения космического пространства". Моди и Трамп выразили мнение, что "тесное партнерство между США и Индией" как двумя "ответственными демократическими странами" имеет "ключевое значение для глобального мира и безопасности". При этом они условились демонстрировать "твердое лидерство" в целях преодоления "глобальных вызовов и обеспечения процветания" народов США и Индии "на десятилетия вперед", добавил Белый дом.