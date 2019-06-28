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Саммит G20 в Осаке

Белый дом: лидеры США и Индии обсудили вывод стратегического партнерства на новый уровень

Отмечается, что встреча Дональда Трампа и Нарендры Моди была направлена на "выработку новых идей" в этом направлении

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди рассмотрели идеи вывода стратегического партнерства Вашингтона и Нью-Дели на новый уровень на состоявшейся на полях саммита Группы двадцати в Осаке двусторонней встрече. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Трамп и Моди обменялись "взглядами на прогресс, достигнутый в стратегическом партнерстве". Кроме того, встреча лидеров была направлена на то, чтобы "выработать новые идеи" с целью вывода двустороннего партнерства "на следующий уровень", подчеркнула пресс-служба главы администрации США.

Собеседники подтвердили "беспрецедентную глубину двусторонних связей, в том числе в экономике, торговле, энергетике, сферах обороны и безопасности, борьбы с терроризмом и освоения космического пространства". Моди и Трамп выразили мнение, что "тесное партнерство между США и Индией" как двумя "ответственными демократическими странами" имеет "ключевое значение для глобального мира и безопасности". При этом они условились демонстрировать "твердое лидерство" в целях преодоления "глобальных вызовов и обеспечения процветания" народов США и Индии "на десятилетия вперед", добавил Белый дом.

Теги
СШАИндияМоди, НарендраТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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