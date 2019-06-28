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Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин считает, что регион Персидского залива стоит на перепутье войны и мира

Председатель КНР назвал ситуацию в регионе очень чувствительной

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Регион Персидского залива сталкивается с конфликтами и стоит на перепутье войны и мира. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита G20 в Осаке.

"Ситуация в регионе Персидского залива очень чувствительная. Регион сталкивается с конфликтами и стоит на перекрестке войны и мира", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что "Китай всегда выступает против войны и стоит на стороне мира". "Необходимо укреплять диалог, придерживаться принципа консультаций и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - указал председатель КНР.

Теги
КитайСи ЦзиньпинГутерриш, АнтониуСаммит G20 в Осаке
Саммит G20 в Осаке
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