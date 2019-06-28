Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Меркель и Трамп рассмотрели "широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и региона [африканского] Сахеля, а также поддержку экономической реформы на Украине". "Два лидера также обменялись мнениями относительно продолжающихся переговоров с Китаем и установления справедливых стандартов глобальной торговли", - добавил Белый дом, не вдаваясь в детали.

Переговоры главы администрации США и канцлера Германии прошли на полях саммита Группы двадцати, который открылся в Осаке.