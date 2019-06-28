Американский сенатор полагает, что Трамп верит Путину больше, чем разведке США

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поверил главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американским разведслужбам в том, что касается приписываемого РФ вмешательства в выборы. С таким утверждением выступила в четверг сенатор от штата Калифорния Камала Харрис на теледебатах среди претендующих на выдвижение в качестве кандидата в президенты США демократов. Дискуссия проходит в эти минуты в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC.

Законодатель сказала, что считает Трампа "самой серьезной угрозой национальной безопасности США". "Северная Корея представляет реальную угрозу в том, что касается ядерного арсенала, но что он [Трамп] делает? Он открывает объятия для диктатора Ким Чен Ына ради фотоснимков", - добавила сенатор.

"Он [Трамп] верит российскому президенту больше, чем словам разведывательного сообщества США, когда речь идет об угрозе нашей демократии и нашим выборам", - утверждала Харрис. Она не пояснила, какую именно ситуацию имеет в виду. С похожими обвинениями в адрес Трампа его политические оппоненты выступали после встречи последнего с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года, а также совместной пресс-конференции лидеров.

Харрис входит в пятерку лидеров предвыборной гонки среди демократов. Уровень ее поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, в текущем месяце находился на уровне 5%-8%.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.