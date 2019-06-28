МИД Японии: поставки Токио вооружения США не обсуждались на переговорах лидеров двух стран

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп не обсуждали вопрос поставок японской стороне американского вооружения в ходе состоявшихся в пятницу переговоров на высшем уровне. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Японии на брифинге для аккредитованных на саммит G20 журналистов, передает корреспондент ТАСС.

"Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, а также вопросы безопасности. Тема поставок Японии вооружения не обсуждалась", - отметил он. Ранее, перед началом переговоров с главой японского правительства президент Трамп подчеркнул, что хочет обсудить, в частности, поставки Японии вооружения. "Мы обсудим торговлю, мы обсудим безопасность, и поставки большого количества вооружения", - отметил Трамп.

Представитель МИД Японии сообщил, что лидеры двух государств "договорились продолжить укрепление непоколебимого альянса между Японией и США". В то же время, по его словам, Синдзо Абэ и Дональд Трамп не обсуждали вопросов, связанных с японско-американским договором о безопасности и его возможным пересмотром. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио. "Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony", - отметил президент

Трамп неоднократно заявлял, что уважает стремление Японии покупать в больших объемах вооружение у США. По его оценке, это вносит положительный вклад в ситуацию в торговле между двумя странами.

Бюджет Японии на 2019 финансовый год (1 апреля 2019 - 31 марта 2020 года) предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 1,3% по сравнению с текущим финансовым годом, до 5,3 трлн иен (47,5 млрд долларов). Расходы в том числе связаны с размещением в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore ("Иджис эшор"), а также покупкой истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3 ("Эс-эм-3").