Абэ считает, что лидеры G20 должны ответить на риски в мировой экономике и геополитике

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал лидеров стран Группы двадцати ответить на вызовы, которые возникают в настоящее время в мировой экономике и геополитике. Об этом он заявил в пятницу на открытии первой сессии саммита G20 в Осаке.

"Мы открываем саммит "двадцатки". В этом году в Японии на престол взошел новый император, и мы рады, что председательствуем в этом объединении в год начала новой эры. В Осаке мы должны не подчеркивать разногласия, а искать точки соприкосновения, чтобы все страны могли от этого выиграть", - сказал премьер-министр.

"На первой сессии мы обсудим ситуацию в мировой экономике. Сейчас существуют риски снижения темпов роста экономики в период с первой половины этого года до следующего. Кроме того, возрастают трения в торговле и геополитике. И обязанность лидеров G20 - ответить на эти вызовы", - добавил он.

Всего в ходе саммита пройдет четыре сессии. На них планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. Этот вопрос поднимался на встрече министров финансов и глав центробанков "двадцатки" в Фукуоке в начале июня. В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного объема пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу сократить к 2050 году до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.

Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.