Власти Киргизии сообщили, что экс-президент страны Атамбаев не лишен охраны

БИШКЕК, 28 июня. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не лишен положенной ему по закону государственной охраны. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Информация о том, что сегодня утром сняли госохрану с экс-президента Атамбаева не соответствует действительности", - говорится в сообщении. По данным ГКНБ, численность сотрудников, обеспечивающих безопасность бывшего главы государства "остается прежней". "ГКНБ готов при необходимости предоставить дополнительную охрану для усиления обеспечения безопасности экс-президента", - отмечает ведомство.

Парламент Киргизии 27 июня принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Экс-президент по этому поводу заявил, что у него имеется наградное оружие и, в случае попытки его ареста, окажет сопротивление. "Имеется от сотрудников правоохранительных структур информация о готовящемся моем аресте. Я ко всему готов и я буду сопротивляться", - предупредил он.

Ранее экс-президент объявил, что считает выдвинутые в его адрес претензии "чушью и абсурдом".

Атамбаеву инкриминируют причастность к пяти связанным с нарушением закона эпизодам. В частности, бывший руководитель Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также в содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Однако уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.