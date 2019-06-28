Спецпредставитель США заявил о готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с Пхеньяном

ТАСС, 28 июня. Вашингтон готов к проведению конструктивного диалога с Пхеньяном для реализации достигнутых в прошлом году двусторонних договоренностей. Об этом в пятницу заявил спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн в ходе переговоров со спецпредставителем Республики Корея (РК) по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном в Сеуле.

"Мы готовы к конструктивному диалогу с северокорейской стороной для одновременного и параллельного осуществления договоренностей, закрепленных в совместном заявлении от 12 июня 2018 года", - приводит МИД РК слова Бигэна в пресс-релизе.

Ли Ду Хун со своей стороны подчеркнул, что "предстоящий саммит лидеров США и Южной Кореи станет важным событием для установления мира и процветания на Корейском полуострове".

В прошлом году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого подписали документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В четверг Стивен Бигэн прибыл в Сеул для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею 29-30 июня, в ходе которого состоится встреча американского лидера с главой РК Мун Чжэ Ином.