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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла осудила санкции США в отношении экс-министра электроэнергетики

В Каракасе назвали циничными новые американские санкции

КАРАКАС, 28 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы осуждают санкции США в отношении экс-министра электроэнергетики Луиса Мотты Домингеса и бывшего директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса. Об этом в пятницу заявил венесуэльский МИД.

"Правительство Венесуэлы решительно осуждает систематическое применение односторонних и незаконных санкций со стороны США", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter. Подчеркивается, что "новые меры являются циничными", поскольку именно "Вашингтон стоял за атаками на электросистемы Венесуэлы и использовал эти акты саботажа как часть гибридной войны".

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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