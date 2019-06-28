Венесуэла осудила санкции США в отношении экс-министра электроэнергетики

КАРАКАС, 28 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы осуждают санкции США в отношении экс-министра электроэнергетики Луиса Мотты Домингеса и бывшего директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса. Об этом в пятницу заявил венесуэльский МИД.

"Правительство Венесуэлы решительно осуждает систематическое применение односторонних и незаконных санкций со стороны США", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter. Подчеркивается, что "новые меры являются циничными", поскольку именно "Вашингтон стоял за атаками на электросистемы Венесуэлы и использовал эти акты саботажа как часть гибридной войны".