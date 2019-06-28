Джимми Картер считает, что Дональд Трамп пришел к власти нелегитимным способом

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. 39-й президент США Джимми Картер считает, что глава Белого дома Дональд Трамп пришел к власти нелегитимным способом, проиграв выборы в 2016 году. Соответствующее мнение он озвучил в пятницу в ходе своего выступления на мероприятии, организованном неправительственной организацией Центр Картера в городе Лизбург (штат Вирджиния).

"Нет сомнений, что русские вмешались в выборы. И я думаю, что если бы это вмешательство, масштабы которого, однако, не определены, было полностью расследовано, стало бы очевидно, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. Он проиграл и был введен в должность, потому что в его интересах вмешались русские", - сказал 94-летний бывший американский лидер.

Ему также был задан вопрос о том, считает ли он Трампа нелегитимным президентом. "Исходя из того, что я сказал, а я от этого не отказываюсь", - ответил Картер, уйдя от прямого ответа на вопрос.