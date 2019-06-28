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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле

В США суд приговорил неонациста, въехавшего в толпу в Шарлотсвилле, к пожизненному сроку

Алекс Филдс принес извинения за свое преступление

ТАСС, 28 июня. Неонацист, сбивший насмерть женщину во время беспорядков в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), приговорен в пятницу федеральным судом к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, подсудимый Алекс Филдс перед вынесением приговора принес извинения за свое преступление, попросив суд о более мягком вердикте. Однако судья Майкл Урбански решил, что обвиняемый представляет слишком большую опасность для общества, приговорив его к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Речь идет о федеральных обвинениях в совершении преступления на почве ненависти. В марте 22-летний Филдс, который содержится под стражей, признал по ним свою вину.

В декабре прошлого года в ходе параллельно идущего судебного процесса жюри присяжных в Шарлотсвилле признало Филдса виновным в убийстве первой степени по обвинениям на уровне штата, также приговорив его к пожизненному сроку. Формальное оглашение обвинительного вердикта в рамках данного процесса должно состояться в следующем месяце.

В Шарлотсвилле 12 августа 2017 года произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли (1807-1870), который сражался во время Гражданской войны в США (1861-1865) на стороне рабовладельческого Юга. Вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов Филдс умышленно врезался на своем автомобиле в группу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя Хезер Хэйер, еще около 20 человек получили ранения.

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СШАБеспорядки националистов в Шарлотсвилле
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