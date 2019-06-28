Суд на Украине удовлетворил жалобу партии Саакашвили на отказ ЦИК в регистрации кандидатов

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил" выиграла в суде апелляцию на отказ Центральной избирательной комиссии Украины регистрировать ее кандидатов для участия в выборах в Верховную раду. Об этом в субботу сообщил член совета партии Давид Сакварелидзе.

"Движение новых сил" Михаила Саакашвили выиграло и апелляцию у ЦИК! Завтра будем повторно подавать на регистрацию в ЦИК!" - написал он в Facebook.

В понедельник Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Согласно информации пресс-службы ЦИК, выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет политсилы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.