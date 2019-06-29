Лидеры Группы двадцати во второй день саммита в Осаке обсудят проблемы экологии

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Заключительные мероприятия саммита лидеров стран "двадцатки" начались в субботу в японском городе Осака. В течение дня запланировано две сессии, а также пресс-конференции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента США Дональда Трампа, главы правительства Великобритании Терезы Мэй и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В субботу руководители государств G20 обсудят проблемы равноправия в обществе и экологии, в том числе ситуацию с необходимостью сократить объемы пластикового мусора. В своем вступительном слове Абэ подчеркнул, что "двадцатка" должна бороться с теми вызовами, которые создаются из-за процесса глобализации и развития инноваций. Речь, в частности, идет о социальном неравенстве и старении общества.

"Я также считаю, что мы должны продемонстрировать единую позицию в отношении проблемы загрязнения окружающей среды, в особенности огромного количества пластикового мусора в Мировом океане", - добавил премьер.

Как сообщало ранее агентство Kyodo, лидеры G20 в целом готовы согласиться с целью сократить до нуля выбросы пластиковых отходов к 2050 году. Тем не менее по другим аспектам экологии между руководителями нет четкого согласия. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не подпишет итоговое коммюнике, если в нем не будет упомянуто Парижское соглашение по климату, вступившее в силу в 2016 году.

В первый день саммита стороны обсудили проблемы экономики и торговли, а также приняли совместное заявление по цифровой экономике, целью которого является ее развитие в интересах процветания и глобального роста.