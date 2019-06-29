Си Цзиньпин заявил Трампу о готовности обсудить ключевые проблемы отношений Китая и США

"Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Взаимодействие и диалог лучше, чем конфронтация и трения", - указал он на встрече со своим американским коллегой на полях саммита G20 в Осаке.

"В последнее время мы с вами поддерживали тесное взаимодействие посредством телефонных переговоров и писем. Сегодня я готов обменяться с вами мнениями по ключевым вопросам углубления китайско-американских отношений для того, чтобы установить направление для их развития на основе принципов сотрудничества, координации и стабильности", - резюмировал Си Цзиньпин.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.