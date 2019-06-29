Си Цзиньпин: Китай и США должны избежать ловушки конфликтов и конфронтации

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Китай и США не должны попасть в ловушку конфликтов и конфронтации, так как они разделяют большое количество общих интересов. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.

"Китай и США разделяют в высокой степени интегрированные интересы, а также обладают широким кругом сфер для сотрудничества, и поэтому должны избежать попадания в так называемые ловушки конфликтов и конфронтации, а также им следует содействовать друг другу и развиваться вместе", - приводит слова главы государства агентство "Синьхуа".

Как отметил Си Цзиньпин, китайско-американские отношения "столкнулись с определенными трудностями, которые не в интересах обеих сторон". "Что касается вопросов, затрагивающих суверенитет и авторитет Китая, то по ним КНР обязательно будет отстаивать свои ключевые интересы", - подчеркнул глава государства.

В ходе полноформатной встречи, которая продлилась около 80 минут, Си Цзиньпин и Трамп достигли договоренности возобновить торговые переговоры между двумя странами. Президент США также указал, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины в отношении товаров из Китая.