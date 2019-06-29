Мэй назвала условия для нормализации отношений с Россией

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила по итогам саммита G20, что нормализация отношений с РФ возможна лишь при изменении Россией своего поведения на международной арене. Об этом она сообщила на пресс-конференции по завершении двухдневной встречи.

"Вчера я сказала президенту Путину, что нормализация наших двусторонних отношений возможна только в том случае, если Россия сойдет с пути осуществления безответственных действий, которые угрожают Соединенному Королевству и его союзникам. Таких действий, как использование смертельного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери. Мы открыты к другим отношениям, но для этого российское правительство должно избрать другой путь", - сказал Мэй.

РФ последовательно отвергала, что предпринимает подобные действия.

Cделка по иранскому атому

Великобритания настаивает на необходимости искать дипломатическое решение для ситуации вокруг Ирана и продолжает делать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), добавила Мэй.

"Мы должны оставаться едины на фоне роста напряженности в регионе Персидского залива. Эскалация не соответствует интересам ни одной из сторон, и наша задача - найти дипломатическое решение для сложившейся ситуации, а также противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана. В то же время Соединенное Королевство продолжит работать с нашими партнерами по СВПД, делая все возможное для сохранения иранской ядерной сделки. Она делает мир более безопасным, и я хотела бы видеть, что Иран соблюдает свои обязательства", - сказала Мэй.

Борьба с терроризмом

Мэй считает необходимым "отвоевать интернет" у террористов, усилив меры по контролю за распространением информации во всемирной сети.

"Соединенное Королевство последовательно призывает к тому, чтобы отвоевать интернет у тех, кто хочет уничтожить наши ценности и наш образ жизни. Мы должны добиваться дальнейшего прогресса в этой области и делать это быстрее, - сказала Мэй. - Это означает необходимость более решительных действий по предотвращению нецелевого использования прямых интернет-трансляций с тем, чтобы террористы не могли с их помощью транслировать в реальном времени свои злодеяния. Я рада тому, что все лидеры стран G20 согласовали совместное заявление, в котором взяли на себя обязательства вместе с лидерами интернет-отрасли защищать наших граждан от отвратительной террористической пропаганды".

Ранее канцелярия Мэй распространила заявление о том, что Великобритания является мировым лидером в области борьбы с распространением террористических материалов в интернете и поддерживает новый антикризисный механизм, который разрабатывается ведущими игроками в сфере высоких технологий, чтобы облегчить властям эту задачу.