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Саммит G20 в Осаке

Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания китайской делегации

Бразильской делегации нужно было успеть забрать вещи из отеля, чтобы президентский рейс мог вылететь из Осаки вовремя, уточнил пресс-секретарь президента Бразилии

ОСАКА /Япония/, 29 июня. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке из-за опоздания китайской делегации. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря президента Бразилии Отавио Рего Барроса.

Несмотря на то, что задержки в расписании мировых лидеров на саммитах не редкость, Болсонару все равно решил отменить переговоры со своим китайским коллегой. Встреча была назначена на 14:30 по местному времени (08:30 мск), а в 14:55 пресс-секретарь Болсонару объявил о ее отмене. "Президент решил отменить двустороннюю встречу, - заявил он. - Начало встречи было сильно задержано, мы долго ждали в переговорной комнате".

По словам Барроса, бразильской делегации нужно было успеть забрать вещи из отеля, чтобы президентский рейс мог вылететь из Осаки вовремя.

Китай - главный торговый партнер и инвестор Бразилии. Ожидается, что в октябре Болсонару посетит Китай с официальным визитом.

Теги
БразилияСи ЦзиньпинБолсонару, ЖаирСаммит G20 в Осаке
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