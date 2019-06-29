СМИ: Иран вскоре превысит допустимый ядерной сделкой лимит запасов урана

ТАСС, 29 июня. Тегеран в скором времени превысит установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе лимит урана в том числе из-за недовольства итогами прошедшей в пятницу в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки. Об этом сообщило в субботу агентство Fars .

По информации его источника, Иран продолжает принимать меры по отказу от выполнения своих обязательств, предусмотренных статьями СВПД. Он отметил, что власти ближневосточного государства решительно настроены в скором времени превысить установленный сделкой уровень запасов урана в 300 кг. Собеседник указал, что если европейские страны выполнят требования Тегерана "в банковской и нефтяной сфере", руководство страны готово пересмотреть свое решение.

В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации СВПД с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция).