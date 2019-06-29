{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В опубликованном Белым домом графике Трампа не значится встреча с Ким Чен Ыном

При этом президент США примет участие в пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и посетит демилитаризованную зону
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация США опубликовала график президента Дональда Трампа на время визита в Южную Корею, в котором не значится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На эту тему

Согласно графику, американский лидер примет участие в пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в 13:05 (7:05 мск), а затем посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) и находящийся там наблюдательный пункт в 14:30 (8:30 мск).

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею. При этом американский президент предложил провести встречу на границе двух Корей в ДМЗ.

Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
Франция примет у себя 10 мигрантов с судна Sea Watch 3
Судно на протяжении двух недель находилось в море с несколькими десятками мигрантов на борту
Читать полностью