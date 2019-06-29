В опубликованном Белым домом графике Трампа не значится встреча с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация США опубликовала график президента Дональда Трампа на время визита в Южную Корею, в котором не значится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Согласно графику, американский лидер примет участие в пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в 13:05 (7:05 мск), а затем посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) и находящийся там наблюдательный пункт в 14:30 (8:30 мск).

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею. При этом американский президент предложил провести встречу на границе двух Корей в ДМЗ.

Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США.