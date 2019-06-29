ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов партии Саакашвили на выборах в Раду

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатов в депутаты, включенных в список "Движения новых сил" - партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" в своем аккаунте в Facebook.

Постановление о регистрации было принято единогласно.

Ранее в субботу стало известно о том, что партия Саакашвили выиграла в суде апелляцию на отказ ЦИК регистрировать ее кандидатов для участия в выборах.

В понедельник ЦИК отказался зарегистрировать кандидатов в депутаты как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах. Согласно информации пресс-службы ЦИК, выборы в раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет политсилы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.