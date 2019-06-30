Мун Чжэ Ин не исключил частичного снятия санкций с КНДР после закрытия комплекса в Йонбёне

ТАСС, 30 июня. Международное сообщество будет готово рассмотреть частичное снятие санкций с КНДР в случае ликвидации ядерного центра в Йонбёне. Об этом заявил в воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом в Сеуле.

"Если Северная Корея по-настоящему ликвидирует ядерный комплекс в Йонбёне, это будет означать, что мы вступаем в фазу необратимой денуклеаризации", - сказал южнокорейский лидер. "Если это произойдет, то международное сообщество сможет рассмотреть частичное снятие санкций [с КНДР]", - подчеркнул он.

В конце марта Национальная разведывательная служба Республики Корея сообщила, что установка по обогащению урана в ядерном комплексе КНДР в Йонбёне работает в обычном режиме. На этом основании спецслужба сделала вывод, что Пхеньян не прекратил развитие своей ядерной программы.

Проблема ликвидации комплекса в Йонбёне затрагивалась на встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое в феврале текущего года. По итогам переговоров стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения санкционного режима. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации данного объекта будет недостаточно.

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