Макрон предложил назначить Барнье, Вестагер или Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что главой Еврокомиссии должен стать либо главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, либо еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, либо же первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс. Об этом он заявил в воскресенье по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.

"Я могу назвать несколько имен - Мишель Барнье, Маргрете Вестагер, Франс Тиммерманс", - сказал он журналистам.

По его словам, "назначения должны основываться на ясной повестке и общих приоритетах ЕС". "Я рассчитываю, что мы сможем выйти с этого саммита с ответами и новой командой", - добавил он.

Президент Франции уверен, что европейские лидеры смогут согласовать имя кандидата на пост председателя Еврокомиссии на экстренном саммите сообщества. "Я оптимист. Я считаю, что мы сможем найти соглашение. Для этого нужен дух компромисса и амбиции для ЕС", - сказал он.

Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе в воскресенье попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 гг. Это уже третья попытка: первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза - безрезультатно.

На кону - должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни. Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.