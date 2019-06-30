Эстонские консерваторы предложили парламенту проголосовать по участию в Совете Европы

ТАЛЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент Эстонии) должен принять решение о дальнейшем участии страны в работе Совета Европы (СЕ). Такое мнение в воскресение высказал совет уполномоченных входящей в правящую коалицию этой балтийской республики Консервативной народной партии (КНП).

"Восстановление в полном объеме полномочий российской делегации ПАСЕ - это решение, на которое Эстония не должна реагировать символически", - говорится в заявлении совета, которое распространила пресс-служба КНП.

"Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, а депутаты парламента, - указано также в заявлении. - Вынести на голосование в парламент вопрос о продолжении работы в СЕ планируют и латвийские консерваторы".

Ранее на этой неделе первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме заявил, что Эстония должна приостановить свое членство в ПАСЕ после того, как полномочия российской делегации там были полностью восстановлены, однако позднее глава кабинета министров республики Юри Ратас сказал, что правительство Эстонии не поддерживает эту идею.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Польши.