Сандерс заявил, что Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном ослабил позиции Госдепа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне (ДМЗ) свелась к позированию перед камерами и ослабила позиции Госдепартамента на дальнейших переговорах с Пхеньяном. Такое мнение высказала в воскресенье в эфире телекомпании ABC сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США.

"Я не вижу никаких проблем в том, чтобы он [Трамп] садился за стол переговоров с Ким Чен Ыном в Северной Корее или где-то еще. Но мне не хочется, чтобы это превращалось в организованное фотографирование в присутствии СМИ со всего мира", - заметил сенатор, который по опросам общественного мнения лидирует среди 20 претендентов на пост главы государства от Демократической партии.

"А что будет потом, на следующий день? Он [Трамп] ослабил Госдепартамент, а он должен быть мощным, если мы собираемся привнести мир в эту часть планеты. Нам нужно продвигаться вперед по дипломатическому пути, а не ради фотосессий", - предостерег Сандерс. Он считает президента США склонным к провокациям на том основании, что тот чуть не санкционировал начало военных действий с Ираном.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР, где провел встречу с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Трамп стал первым действующим американским президентом, который посетил Северную Корею. Переговоры между президентом США и лидером КНДР продолжались около часа.