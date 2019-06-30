Нил Ушаков подтвердил, что получил статус подозреваемого от антикоррупционного бюро Латвии

РИГА, 30 июня. /ТАСС/. Бывший мэр Риги и лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный в Европарламент, подтвердил, что официально получил статус подозреваемого от латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Об этом политик сообщил в воскресенье.

"Ровно в самый последний рабочий день перед началом работы в Европарламенте в эту пятницу я официально получил статус подозреваемого от БПБК. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам политика, факт обнаружения этого устройства вызвало у него немало удивления, а еще больше удивления вызвало то, что именно он сам еще и стал подозреваемым в этом уголовном процессе. "Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте. И это уже не только отношение ко мне или к партии "Согласие". Это уже и отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу", - отметил он.

При этом Ушаков иронично подчеркнул, что, "конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ". "С сегодняшнего дня, с 30 июня 2019 года, я официально больше не депутат Рижской думы. Завтра же будет ровно 10 лет с тех пор, как 01 июля 2009 года я впервые стал депутатом Рижской думы и был выбран мэром Риги. Спасибо вам, рижане, за всю вашу поддержку все эти годы!" - добавил он.

Политик также отметил символизм того, что эту годовщину он отметит первым рабочим днем в Страсбурге. "Впереди много работы. И в качестве депутата Европарламента, и в качестве лидера "Согласия", который несет ответственность и за своих товарищей, и за всех наших избирателей", - указал он.

Борьба с Ушаковым

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Как отмечается в распоряжении, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas satiksme. Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Сотрудники БПБК 30 января провели обыски в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с предприятием Rigas satiksme, вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Сам политик заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления этого предприятия, а также вице-мэр города Андрис Америкс.

БПБК 28 июня сообщило, что начало уголовный процесс с целью установить факты и обстоятельства возможных нарушений закона со стороны Ушакова. Как отметили в ведомстве, дело было возбуждено на основании заявления Минрегионов Латвии, поскольку конкретную информацию можно проверить только уголовно-процессуальными методами.

Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, и официально подал в отставку с должности градоначальника Риги, которую занимал почти 10 лет.