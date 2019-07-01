В Венесуэле задержали двух сотрудников контрразведки, подозреваемых в убийстве офицера

КАРАКАС, 1 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревалы. Об этом сообщил в воскресенье адвокат погибшего Алонсо Медина Роа.

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"[Власти Венесуэлы] задержали двух должностных лиц военной контрразведки, которые будут доставлены в суд в течение следующих нескольких часов. Их называют авторами убийства капитана Рафаэля Акосты Аревалы", - написал он в своем Twitter.

Адвокат добавил, что подозреваемых будут судить за убийство офицера, "игнорируя факт применения пыток [к погибшему]".

29 июня Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН, Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

26 июня министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.