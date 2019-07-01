МИД Китая выразил протест США из-за предоставления транзита главе администрации Тайваня

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Китай сделал США строгое представление в связи с намерением главы администрации Тайваня сделать транзитные остановки на американской территории во время рабочего турне по странам Карибского бассейна. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай всегда выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем. Эта позиция является твердой и ясной. Мы призываем США придерживаться принципа одного Китая и трех совместных коммюнике, а также не давать разрешение Цай Инвэнь на транзит", - сказал дипломат.

Как отметил он, действия США могут негативно сказаться на китайско-американских отношениях и ситуации в Тайваньском проливе. "Мы уже выразили американской стороне свои опасения и сделали ей строгое представление", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Тайваня Цао Лицзе сообщил о том, что глава администрации острова Цай Инвэнь с 11 по 22 июля совершит зарубежное турне по странам Карибского бассейна. По его словам, во время перелета и на обратном пути Цай Инвэнь сделает транзитные остановки на территории США, однако он не уточнил, в каких именно городах. Программой визита предусмотрено посещение Республики Гаити, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Люсии, а также Федерации Сент-Китс и Невис.

Сейчас в мире осталось всего 17 стран, признающих суверенитет острова в обмен на финансово-экономическую помощь. В минувшем году связи с Тайванем в пользу Пекина разорвали Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. Это произошло на фоне усиления кампании со стороны материкового Китая по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью китайской территории.