Глава СНБО Украины высказался против введения визового режима с Россией

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.

"Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

Вопрос о необходимости введения визового режима с Россией неоднократно поднимался в Киеве при прежнем президенте Петре Порошенко. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в январе сообщил, что его ведомство готовится к введению в действие визового режима и лишь ожидает соответствующего политического решения.

"Только визовый режим с Российской Федерацией будет эффективным и позволит нам контролировать, кто и как въезжает из РФ", - отметил он.

Визовой режим с РФ прежняя украинская администрация ввести не успела, но порядок пересечения границы был значительно ужесточен. В частности, сейчас при въезде на Украину необходимо пройти биометрический контроль: у всех граждан России на границе снимают отпечатки пальцев, также требуют биометрический заграничный паспорт и документы, подтверждающие цель визита. Кроме того, было объявлено, что следующим шагом станет уведомительный характер поездок, то есть для посещения Украины россияне должны будут через МИД направлять электронные запросы, на которые может прийти и отказ.