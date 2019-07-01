Партия Порошенко обжаловала решение о возвращении проспекту в Харькове имени Жукова

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекту Григоренко. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе партии.

"Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения горсовета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова", - говорится в сообщении.

В иске отмечается, что горсовет нарушил закон о декоммунизации.

Проспект Жукова в 2016 году в рамках кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко. Однако 19 июня 2019 года городской совет Харькова отменил данное решение и вернул проспекту прежнее название. Рассмотрение вопроса проходило на основании электронной петиции, которую подали в администрацию города. Полиция Харьковской области возбудила уголовное дело в связи с возвращением проспекту имени Жукова после поступления соответствующего заявления от одного из местных депутатов.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику, и предполагающий демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топонимов, названных в их честь. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда - в Кропивницкий. Однако на заседании Харьковского горсовета было отмечено, что объекты, увековечивающие память о советском полководце, не подпадают под действие этого закона, так как Жуков принимал непосредственное участие в освобождении УССР от нацистской оккупации.