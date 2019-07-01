Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Главы правительств Польши и Чехии на саммите ЕС предложили несколько кандидатур на пост главы Европейской комиссии (ЕК). Об этом заявил в понедельник в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Есть несколько новых предложений по позиции главы Еврокомиссии. Их внес я и премьер [Чехии Андрей] Бабиш. Это хорошие кандидатуры, но мне не хочется говорить о них больше", - сказал Моравецкий.

"Мы продемонстрировали большую гибкость", - подчеркнул польский премьер. По его словам, есть шанс на то, что во вторник дойдет до компромисса и заключения соглашения. "Но подходы очень разные", - добавил он.

Как он отметил, Польша вместе с другими странами Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия), а также Италией выступает решительно против выдвинутого европейскими социалистами на пост главы ЕК Франса Тиммерманса. "Новая Европа нуждается в новых лицах, которые не связаны с критикой других и проблемами", - указал Моравецкий.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит и перенес его на вторник, поскольку переговоры закончились безрезультатно. Европарламент проведет 3 июля выборы нового главы евроинститута на пленарной сессии в Страсбурге, независимо от исхода экстренного саммита ЕС в Брюсселе, заявил в воскресенье уходящий председатель ЕП Антонио Таяни.

Ситуация вокруг распределения постов в ЕС

Ранее источники на полях саммита сообщили, что главы государств и правительств 28 стран ЕС наметили основных возможных кандидатов на должности руководителей четырех главных институтов ЕС - Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента и внешнеполитической службы. Рассматривались кандидатура голландца Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, болгарки Кристалины Георгиевой на пост главы Европейского совета, немца Манфреда Вебера на пост главы Европарламента и бельгийца Шарля Мишеля на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.

Самой серьезной проблемой саммита была негативная позиция стран Вишеградской группы в отношении кандидатуры Франса Тиммерманса, который является первым зампредом уходящего состава Еврокомиссии. В этой должности он курировал расследование Еврокомиссии нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал недовольство Варшавы и ее сторонников.